Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции оценил работу арбитров в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). В частности, он прокомментировал спорные эпизоды с падениями игроков «Спартака» в штрафной хозяев.

— Знаю, что это очень важная игра для российского футбола, — сказал Кашшаи. — Решения судей временами вызывают вопросы. Иногда это связано с тем, что допускаются ошибки, иногда — наоборот.

Первый эпизод — была борьба между Соболевым и Жирковым. Я сегодня увидел фотографию в «Спорт-Экспрессе», на которой видно, что произошло. Мы должны обратиться к протоколу ВАР. На этой фотографии мы можем видеть, что Соболев тянул и толкал Жиркова, а потом последовала реакция самого Жиркова. С разных ракурсов надо смотреть. Мы должны понимать, когда ВАР должен вмешаться.

Второй эпизод — Айртон. Если вы проанализируете ситуацию, то поймете, что ничего не было. Это нормальная борьба, где не было нарушения.

И еще один эпизод, где произошел контакт между игроками. Борьба была в ногу и согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра. Правильное решение — не показывать красную карточку (речь идет о моменте с неудалением Магомеда Оздоева).

И еще один эпизод: с Соболевым и Барриосом. Мы проанализировали его. Почему Соболев упал? Ясно видно, что он поскользнулся. Это было естественное падение. У него был небольшой контакт с рукой другого игрока, но он упал из-за того, что поскользнулся. С лицом у него проблем не было. По его реакции было видно, что он просто упал. Это часть футбола, такое случается. (Наталья Юрина)