Карпин разозлился на журналистов. Все из-за вопросов о составе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин немного вспылил на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Олимп-Кубка России от «Спартака» (1:2).

— Почему сыграли таким составом?

— У нас график через два дня на третий, а следующая игра с «Краснодаром».

— Сложную сетку учитывали?

— В прошлом году была такая же. Мы проиграли «Локомотиву», нас потом еще грязью полили. Все нормально, при нормальном раскладе могли и выиграть

— После выхода Шомуродова «Ростов» стал играть хорошо.

— Такие у нас футболисты обалденные.

— Вы не раз приводили в пример европейский футбол, что там люди играют через два дня на третий и не жалуются. Так почему вы сегодня выставили такой состав? Противоречите своим словам? Или у «Ростова» нет такого состава, как у «Манчестер Сити» или «Зенита»?

— А какой состав у «Манчестер Сити» или «Зенита»?

— Большой.

— Вот и все. А чего спрашиваете

— То если бы у «Ростова» был бюджет раза в три больше, то вы бы...

— Не раза в три, а раз в пять.

— У вас нет мотивации выиграть Кубок?

— Вас не было до этого, да? Я уже отвечал на этот вопрос. (Дмитрий Зеленов)

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