Карпин разозлился на журналистов. Все из-за вопросов о составе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин немного вспылил на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Олимп-Кубка России от «Спартака» (1:2).
— Почему сыграли таким составом?
— У нас график через два дня на третий, а следующая игра с «Краснодаром».
— Сложную сетку учитывали?
— В прошлом году была такая же. Мы проиграли «Локомотиву», нас потом еще грязью полили. Все нормально, при нормальном раскладе могли и выиграть
— После выхода Шомуродова «Ростов» стал играть хорошо.
— Такие у нас футболисты обалденные.
— Вы не раз приводили в пример европейский футбол, что там люди играют через два дня на третий и не жалуются. Так почему вы сегодня выставили такой состав? Противоречите своим словам? Или у «Ростова» нет такого состава, как у «Манчестер Сити» или «Зенита»?
— А какой состав у «Манчестер Сити» или «Зенита»?
— Большой.
— Вот и все. А чего спрашиваете
— То если бы у «Ростова» был бюджет раза в три больше, то вы бы...
— Не раза в три, а раз в пять.
— У вас нет мотивации выиграть Кубок?
— Вас не было до этого, да? Я уже отвечал на этот вопрос. (Дмитрий Зеленов)
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