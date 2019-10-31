Карпин не жалеет, что не выпустил Шомуродова и Байрамяна в стартовом составе против «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — о матче со «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Жалею ли, что не выпустил Шомуродова и Байрамяна с первых минут? Нет, не жалею абсолютно, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Доволен командой и футболистами. Понятно, что все игры хочется выигрывать. Моментов, кроме первых минут, не было, «Спартак» не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План (на игру — прим. «СЭ») в целом работал. Травм особых нет, плюс-минус свежими будут все игроки, которых мы планировали на «Краснодар». Всем доволен, кроме результата. Вылет из кубка — удар для нас? Если бы это был удар, был бы другой состав.