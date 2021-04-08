Ивица Олич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Арсеналом»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Я знал, что нам не будет легко, — сказал Олич в эфире канала «Матч премьер». — Если бы мы наши моменты забивали, то было бы легче. В перерыве я сказал, что мы должны забивать. Получилось, что мы сравняли счет и дальше имели много моментов. Было нелегко, но мы победили.

С каждой игрой мы будем все лучше и лучше. Самое главное, что мы были сконцентрированы и играли в нашу игру. Я был уверен, что мы выиграем. Все боролись, играли все вместе, это самое главное для меня. Дзага (Алан Дзагоев — Прим. «СЭ») провел 4-5 тренировок с нами. Самое главное, чтобы он был здоровым".

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.