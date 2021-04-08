Алексей Дюмин назвал удаление Луценко в матче с ЦСКА объективным
21:50
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) подчеркнул, что удаление нападающего Евгения Луценко было объективным.
— Почему не удалось победить?
— Удаление. Даже играя вдесятером были возможности, имели два момента, которые могли использовать. Были вещи, связанные с везением и удачей. В целом команда сегодня могла выиграть.
— Вопросы по удалению есть?
— Нет. Удаление было объективным.
(Севастиан Терлецкий)
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