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Алексей Дюмин назвал удаление Луценко в матче с ЦСКА объективным

21:50
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) подчеркнул, что удаление нападающего Евгения Луценко было объективным.

— Почему не удалось победить?

— Удаление. Даже играя вдесятером были возможности, имели два момента, которые могли использовать. Были вещи, связанные с везением и удачей. В целом команда сегодня могла выиграть.

— Вопросы по удалению есть?

— Нет. Удаление было объективным.

(Севастиан Терлецкий)

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