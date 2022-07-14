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Сегодня, 15:23

Алаев об отказе от Кубка лиги в пользу реформы Кубка России: «Никто не претендует на то, чтобы забрать медали»

Алаев поделился мнением о реформе формата Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал отказ от Кубка лиги в пользу реформы формата проведения Кубка России.

— По сути РПЛ сделал продукт и РФС пришел и его отобрал.

— Это неправильная постановка вопроса. Коллеги проделали огромную работу. Много раз говорил, и, пользуясь вашими ресурсами, их поблагодарю. Это действительно колоссальная работа, действительно большие наработки и в том числе с потенциальными коммерческими партнерами. Но объективно реализовать Кубок Лиги технический сейчас невозможно. Мы совместно последние четыре дня только этим и занимались. Анализировали, готовы ли потенциальные партнеры Кубка Лиги участвовать в новом формате Кубка России. Мы понимаем, что есть компания БЕТСИТИ, которая уважаема. Это действующий партнер, с которым тоже надо вести переговоры, который будет иметь первую руку, если будет изменен формат. И это не значит, что РФС пришло, взяло наработки и пошло дальше. Мы обозначили, какие финансовые ожидания у всех клубов. Вот теперь общая задача всех нас, как говорится, всех поженить. Потенциальных партнеров Кубка Лиги, действующих партнеров Кубка России, вещателей. И сделать продукт, который будет интересен с точки зрения спорта и принесет деньги. Но это точно не так, что кто-то у кого-то забрал инициативу. Подтверждением этому является решение создать совместный оргкомитет. И я не буду забегать вперед, если этот проект будет реализован аж том формате, то ведущая роль в проведении соревнований, возможно будет отведена как раз РПЛ. Были качественные переговоры между РФС И РПЛ для того, чтобы не потерять ту наработку. Никто не претендует на то, чтобы забрать партнеров, присвоить их себе, забрать медали. Задача просто сделать сейчас такую финансовую модель, для того, чтобы турнир состоялся, клубы играли в премьер-лиге, было больше топовых матчей и при этом заработали денег, а не потеряли.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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