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Сегодня, 15:29

Алаев объяснил ситуацию с разделением доходов клубов после реформы Кубка России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прояснил ситуацию с разделением доходов после реформы формата проведения Кубка России.

— Денег станет меньше?

— Не знаю.

— Как их может стать столько же, если клубов становиться гораздо больше?

— Не обижаю Кубок лиги, ни в коем случае. Это турнир, который может продолжаться много лет, а может всего один год. Кубок Росси — это турнир, которому десятки лет и который будет десятки лет играть. И если «Спартак» не выходит, то он понимает, что при стабильности и при правильном формате он более интересен. Поэтому говорить сейчас, что будет меньше денег, я бы не стал.

— Раньше клубы могли претендовать на 3 миллиарда, а теперь РФС забирает себе миллиард. РФС ограбит клубы на миллиард?

— РФС совместно с РПЛ сделает все, чтобы финансовые ожидания клубов остались на том же уровне. И те цифры, которые вы назвали, не совсем корректны. Речь идет о другой цифре. Еще раз повторюсь, что задача — взять все те наработки рабочей группы по Кубку лиги, договориться со всеми действующими партнерами и сделать эту цифру максимальной.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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