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Сегодня, 15:45

Алаев о Кубке России: «Мы за слепой жребий, но нужно учитывать вопросы логистики»

Алаев рассказал о жеребьевки Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о процессе жеребьевки Кубка России после реформы формата проведения турнира.

— Правильно ли понимаю, что две группы будут составлены по географическому принципу?

— Это было бы логично. Давайте объективно, мы все за слепой жребий, чтобы не было никаких вопросов. Но в тех реалиях, в которых мы живем, нельзя не учитывать те же вопросы логистики.

— Получается спортивный принцип был изначально утерян?

— Мы забегаем вперед. Чем нарушает спортивный принцип принцип жеребьевки по региональному с учетом сложности логистики? Не больше ли нарушит спортивный принцип, если условно «Факелу» придется много путешествовать, гораздо больше, чем другим в самолетах и автобусах. Нежели просто сыграть с соседями. Где больше нарушается спортивный принцип?

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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