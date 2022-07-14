Алаев о Кубке России: «Мы за слепой жребий, но нужно учитывать вопросы логистики»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о процессе жеребьевки Кубка России после реформы формата проведения турнира.

— Правильно ли понимаю, что две группы будут составлены по географическому принципу?

— Это было бы логично. Давайте объективно, мы все за слепой жребий, чтобы не было никаких вопросов. Но в тех реалиях, в которых мы живем, нельзя не учитывать те же вопросы логистики.

— Получается спортивный принцип был изначально утерян?

— Мы забегаем вперед. Чем нарушает спортивный принцип принцип жеребьевки по региональному с учетом сложности логистики? Не больше ли нарушит спортивный принцип, если условно «Факелу» придется много путешествовать, гораздо больше, чем другим в самолетах и автобусах. Нежели просто сыграть с соседями. Где больше нарушается спортивный принцип?

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».