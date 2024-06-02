Ильзат Ахметов поделился эмоциями после победы в Кубке России

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своих эмоциях после победы в FONBET Кубке России.

2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

«Очень счастлив, что мы завоевали Кубок России, а неделю назад взяли и чемпионат. Эмоции невероятные!» — сказал Ахметов.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).