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Ильзат Ахметов поделился эмоциями после победы в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своих эмоциях после победы в FONBET Кубке России.

2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

«Очень счастлив, что мы завоевали Кубок России, а неделю назад взяли и чемпионат. Эмоции невероятные!» — сказал Ахметов.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

Ильзат Ахметов
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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