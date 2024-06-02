Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:25

Министр спорта РФ назвал «Зенит» гегемоном российского футбола

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Яркая, динамичная игра! Побольше бы таких! «Зенит» — гегемон? Да. Поздравляю «Зенит» с победой!» — сказал Дегтярев.

«Зенит» выиграл Кубок страны в шестой раз в истории. До этого команда из Санкт-Петербурга выигрывала трофей в 1944, 1999, 2010, 2016 и 2020 годах.

В сезоне-2023/24 «Зенит» сделал требл — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.

ФК Зенит
6
0
Читайте также
Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»
Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в 2023 году
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ильзат Ахметов поделился эмоциями после победы в Кубке России

Мостовой о победе «Зенита» в Кубке России: «Из 15 иностранцев 12 бразильцев. Вы чего хотите?»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости