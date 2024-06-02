Министр спорта РФ назвал «Зенит» гегемоном российского футбола

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Яркая, динамичная игра! Побольше бы таких! «Зенит» — гегемон? Да. Поздравляю «Зенит» с победой!» — сказал Дегтярев.

«Зенит» выиграл Кубок страны в шестой раз в истории. До этого команда из Санкт-Петербурга выигрывала трофей в 1944, 1999, 2010, 2016 и 2020 годах.

В сезоне-2023/24 «Зенит» сделал требл — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.