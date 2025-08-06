2DROTS и «Торпедо» Владимир сыграют в Кубке России 6 августа

2DROTS и «Торпедо» Владимир сыграют в 1-м отборочном раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Время начала игры на стадионе «Москвич» в Москве — в 20.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 20:15. Москвич (Москва)

Ключевые события игры 2DROTS — «Торпедо» Владимир будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают бесплатно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 20.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть встречу можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» Второй лиги. 2DROTS представляет медиалигу, а владимирское «Торпедо» — вторую лигу дивизион «Б».