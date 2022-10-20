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Игрок «Урала» Каштанов в нецензурной форме выразил свое отношение к решению арбитра удалить его в матче с «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов в нецензурной форме выразил свое отношение к решению арбитра удалить его в матче с «Сочи» (3:2) в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

Слова форварда попали в телетрансляцию, поскольку футболист некультурно выругался рядом с одной из камер. Каштанов сказал: «В рот я его (судью) **** (насиловал), ***** (нафиг)».

Игрок был удален с поля после массовой потасовки на 90+8-й минуте матча. Главный артир встречи Иван Сиденков показал Каштанову вторую желтую картоку.

«Урал» после этого матча сравнялся по очкам с ЦСКА (9 очков), который занимает первое место в группе D. 9 ноября эти команды сыграют друг против друга в следующем туре Кубка России.

Кубок России
ФК Сочи
ФК Урал
Алексей Каштанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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