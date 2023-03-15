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Сегодня, 10:59

Зазулин: «Зенит» уже «накосячил» в этом розыгрыше FONBET Кубка России»

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о своих ожиданиях от встречи сине-бело-голубых против «Динамо» в четвертьфинале FONBET Пути регионов Кубка России.?

«Зенит» в этом розыгрыше кубка уже «накосячил», сами себя в эту ситуацию загнали, хотя нынешнее «Динамо», конечно, не в лучшей форме. Но даже с учетом того, что у петербуржцев не смогут сыграть три ключевых игрока, состав все равно сильней. Футбол будет открытый? «Зенит»-то точно не будет обороняться. Насчет «Динамо» – не знаю, но моменты в любом случае будут», – цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится в среду, 15 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-dazhe-bez-treh-klyuchevy-h-igrokov-sostav-zenita-sil-nee-dinamovskogo/
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