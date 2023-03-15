Стрепетов: «Динамо» может «выстрелить» в матче FONBET Кубка России против «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи сине-бело-голубых против «Динамо» в четвертьфинале FONBET Пути регионов Кубка России.

«Игра может закончиться серией пенальти? Вполне, не удивлюсь, если в итоге будет результативная ничья. Но чуть-чуть все же отдам предпочтение «Зениту», но только потому, что это домашняя игра. В которой после невыразительного матча с «Химками» команда должна себя достойно проявить. Но «Динамо» — это очень опасный соперник, еще совсем недавно команда показывала самый яркий футбол в российском чемпионате. Да, сейчас есть спад, но в любой момент «Динамо» может «выстрелить». И это вполне может случиться и в матче против «Зенита», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится в среду, 15 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.