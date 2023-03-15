Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:49

Стрепетов: «Динамо» может «выстрелить» в матче FONBET Кубка России против «Зенита»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи сине-бело-голубых против «Динамо» в четвертьфинале FONBET Пути регионов Кубка России.

«Игра может закончиться серией пенальти? Вполне, не удивлюсь, если в итоге будет результативная ничья. Но чуть-чуть все же отдам предпочтение «Зениту», но только потому, что это домашняя игра. В которой после невыразительного матча с «Химками» команда должна себя достойно проявить. Но «Динамо» — это очень опасный соперник, еще совсем недавно команда показывала самый яркий футбол в российском чемпионате. Да, сейчас есть спад, но в любой момент «Динамо» может «выстрелить». И это вполне может случиться и в матче против «Зенита», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится в среду, 15 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-u-dinamo-spad-no-v-lyuboj-moment-komanda-mozhet-vy-strelit-dazhe-protiv-zenita/
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Нигматуллин усомнился в квалификации людей, допустивших Баринова до матча «Локомотива» с «Акроном»
Браво частному «Акрону», дикий ляп «Локо», битва двух лучших тренеров сезона. Рабинер — о топ-событиях Кубка России
Нигматулин с сарказмом высказался о Кубке России: «Может, «Локомотив» пойдет в турнир для проигравших?»
Зазулин: «Зенит» уже «накосячил» в этом розыгрыше FONBET Кубка России»
Сунгатулин: «Нравится новый формат Кубка России, в этом сезоне мы играем больше матчей»
Кечинов надеется, что «Спартак» пройдет «Урал» в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сунгатулин: «Нравится новый формат Кубка России, в этом сезоне мы играем больше матчей»

Зазулин: «Зенит» уже «накосячил» в этом розыгрыше FONBET Кубка России»
Новости
RSS RSS
Все новости