Глебов оценил шансы «Ростова» попасть в Суперфинал Кубка России
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что команда может дойти до Суперфинала FONBET Кубка России.
«Реально ли «Ростову» попасть в Суперфинал Кубка России? В этой жизни все реально. Почему нет? Что реальнее — выиграть чемпионат или попасть в суперфинал Кубка? Поживем — увидим», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
В двух матчей группового турнира пури РПЛ Кубка России «Ростов» набрал 3 очка и занимает второе место в квартете В.
Источник: РБ Спорт
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