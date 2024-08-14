Глебов оценил шансы «Ростова» попасть в Суперфинал Кубка России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что команда может дойти до Суперфинала FONBET Кубка России.

«Реально ли «Ростову» попасть в Суперфинал Кубка России? В этой жизни все реально. Почему нет? Что реальнее — выиграть чемпионат или попасть в суперфинал Кубка? Поживем — увидим», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В двух матчей группового турнира пури РПЛ Кубка России «Ростов» набрал 3 очка и занимает второе место в квартете В.