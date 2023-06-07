Черчесов считает, что в суперфинале FONBET Кубка России нет фаворита

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением, кто является фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Кто фаворит суперфинала Кубка России? Фаворитов нет в таком матче, обе команды хорошо играют в последних матчах, — цитирует ТАСС Черчесова. — Поэтому главное, чтобы зритель заполнил стадион и игра удалась».

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.