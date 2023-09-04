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Сегодня, 21:24

Прудников: «Если 2Drots выиграют Кубок России, командам РПЛ надо разогнать своих игроков»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на слова президента 2Drots Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой, пришедшей на смену «Спартаку».

«В моем понимании, это как небо и земля. Серьезно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет. Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьезностью и считать, что 2Drots может что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало. Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков. Говоря более серьезно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2Drots, но говорить еще слишком рано: больших свершений ими еще не сделано», — цитирует Прудникова RT.

4 сентября 2Drots одержал победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0). В следующей стадии 2Drots встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198338-prudnikov-2drots-kubok-rossiya
Александр Прудников
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
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