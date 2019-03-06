Хорен Байрамян: "Молодые парни бились за "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива" (0:1) отметил, что претензий к молодым футболистам казанской команды быть не может. Также он подчеркнул, что соперник заслуженно прошел в полуфинал.

- "Локомотив" и мы играли в пять защитников и такую оборону было тяжело вскрыть, - говорит Байрамян. - У них было больше подходов, больше моментов в первом тайме. Но у нас много молодых ребят, которые достойно играли, бились за "Рубин", за команду. Претензий ни к кому нет. Во втором тайме уже были качели и если бы Башкиров забил гол все могло поменяться. Но все сломало нелепое удаление - "Локомотив" заслуженно прошел дальше. (Артур Еникеев)