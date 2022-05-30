Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:15

Хохлов раскритиковал назначение пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»: «Люди просто убивают футбол!»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забивает пенальти в ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» отметил, что рефери Кирилл Левников не должен был назначать 11-метровый в концовке финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Пенальти-то был?

— Исходя из новых трактовок, Левников обязан был назначить 11-метровый. Хотя по мне, такие фолы не должны свистеться. Люди, которые придумывают эти бредовые правила, просто убивают футбол!

— О чем вы думали, когда Фомин пошел к точке?

— Сразу вспомнил недавний матч «Рубин» — «Уфа» и пенальти, который в компенсированное время не реализовал Лисакович. Кстати, впервые в карьере. Вот и Фомин в РПЛ много лет бил без промаха. Но рано или поздно любая серия заканчивается. А уж в финале Кубка да на переполненном стадионе дрогнуть может кто угодно.

Роман Зобнин и&nbsp;Георгий Джикия с&nbsp;кубком. «У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка
Даниил Фомин
Дмитрий Хохлов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка
Хохлов жестко раскритиковал игру «Спартака» при Ваноли
«У этого «Спартака» нет перспектив». Жесткое мнение Хохлова о финале Кубка
«Спартак» спас сезон победой в Кубке? Мнение Орлова
Дасаев: «Максименко переиграл Фомина. Психология сыграла ключевую роль»
Геннадий Орлов: «Питерские арбитры «Спартак» не подвели. Но игры у москвичей нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци — о победе «Спартака» в Кубке: «Особенно рад за семью Федуна и Сашу Соболева»

Экс-игрок «Спартака» Деменко заявил, что команда заслуженно победила в финале БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости