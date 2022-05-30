Хохлов раскритиковал назначение пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»: «Люди просто убивают футбол!»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» отметил, что рефери Кирилл Левников не должен был назначать 11-метровый в концовке финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Пенальти-то был?

— Исходя из новых трактовок, Левников обязан был назначить 11-метровый. Хотя по мне, такие фолы не должны свистеться. Люди, которые придумывают эти бредовые правила, просто убивают футбол!

— О чем вы думали, когда Фомин пошел к точке?

— Сразу вспомнил недавний матч «Рубин» — «Уфа» и пенальти, который в компенсированное время не реализовал Лисакович. Кстати, впервые в карьере. Вот и Фомин в РПЛ много лет бил без промаха. Но рано или поздно любая серия заканчивается. А уж в финале Кубка да на переполненном стадионе дрогнуть может кто угодно.