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Камоцци — о победе «Спартака» в Кубке: «Особенно рад за семью Федуна и Сашу Соболева»

Камоцци отреагировал на победу «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» завоевание московским клубом БЕТСИТИ Кубка России.

«Я рад за президента Федуна и его семью, за их страсть и любовь к «Спартаку». Я рад за тренера и его штаб, потому что знаю, какую огромную и тяжелую работу они проделали, чтобы дойти до этого достижения. За команду, с которой я имел удовольствие познакомиться, и особенно за Сашу Соболева. Эта победа для людей в офисе, которые действительно любят клуб и доказывают это своей повседневной работой. И она для всех болельщиков и всех людей, которые любят «Спартак», потому что после долгих лет страданий теперь они могут отпраздновать отличный результат и получили возможность сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее, 29 мая, в финальном матче «Спартак» одолел московское «Динамо» со счетом 2:1.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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