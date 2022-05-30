Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» завоевание московским клубом БЕТСИТИ Кубка России.

«Я рад за президента Федуна и его семью, за их страсть и любовь к «Спартаку». Я рад за тренера и его штаб, потому что знаю, какую огромную и тяжелую работу они проделали, чтобы дойти до этого достижения. За команду, с которой я имел удовольствие познакомиться, и особенно за Сашу Соболева. Эта победа для людей в офисе, которые действительно любят клуб и доказывают это своей повседневной работой. И она для всех болельщиков и всех людей, которые любят «Спартак», потому что после долгих лет страданий теперь они могут отпраздновать отличный результат и получили возможность сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее, 29 мая, в финальном матче «Спартак» одолел московское «Динамо» со счетом 2:1.