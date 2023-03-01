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Сегодня, 02:37

Генич: «Локомотив» проиграл оба матча «Спартаку», но были и позитивные моменты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич оценил игру «Локомотива» в четвертьфинале FONBET Кубка России со «Спартаком».
«Да, «Локомотив» проиграл оба матча, но были и позитивные моменты. Команда еще остается в Кубке России, еще сыграет в Пути регионов. Болельщикам должны внушить позитив эти две игры, потому что у команды хороший состав. Видно, что «Локомотив» физически готов, у него все должно быть нормально», – приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-u-lokomotiva-horoshij-sostav-vse-dolzhno-by-t-normal-no/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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