«Химки» завершили зимнюю трансферную кампанию
17:38
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил «СЭ», что в этом сезоне у «Химок» больше не будет покупок.
— Усиления не стоит ждать, Команда у нас полностью укомплектована, — сказал Терюшков.
— Не планируете отдать игроков в аренду в «Тамбов»?
— Запроса не было, ничего не могу сказать по этому поводу.
22 февраля «Крылья Советов» выиграли у «Химок» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В составе самарцев голы забили Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.
(Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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