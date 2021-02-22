«Химки» завершили зимнюю трансферную кампанию

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил «СЭ», что в этом сезоне у «Химок» больше не будет покупок.

— Усиления не стоит ждать, Команда у нас полностью укомплектована, — сказал Терюшков.

— Не планируете отдать игроков в аренду в «Тамбов»?

— Запроса не было, ничего не могу сказать по этому поводу.

22 февраля «Крылья Советов» выиграли у «Химок» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. В составе самарцев голы забили Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.

(Севастиан Терлецкий)