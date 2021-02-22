Защитник «Крыльев» Чернов посвятил гол в Кубке умершему массажисту ЦСКА и сборной России

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов посвятил гол в ворота «Химок» в БЕТСИТИ Кубке России (4:0) бывшему массажисту ЦСКА и сборной России Михаилу Насибову. 11 февраля Насибов скончался в возрасте 67 лет.

«Всю Самару с победой. Ваша поддержка просто топ. Этот гол хотел бы посвятить Михаилу Насибову. Дядя Миша, безмерно вам благодарен за все», — написал Чернов в Instagram.

Никита Чернов — воспитанник ЦСКА, провел за основу армейцев 20 матчей во всех турнирах. В 2015 году он провел две игры за сборную России.