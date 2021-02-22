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Министр спорта Подмосковья высказался о вылете «Химок» из Кубка

17:29
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Химок» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

— Это неожиданный результат. Удаление на 15-й минуте немного нам сломало игру. «Крылья» победили по делу, они были свежие и быстрее нас. Не получилось здесь, будем готовиться к чемпионату России — это наша основная цель. Вопросы по судейству? У нас их никогда нет. Судья на поле, есть ВАР, — сказал Терюшков.

22 февраля «Крылья Советов» выиграли у «Химок». В составе самарцев голы забили Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.

(Севастиан Терлецкий)

Химки — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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