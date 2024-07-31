«Химки» — «Оренбург»: Глушаков и Садыгов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Оренбурга» на матч первого тура группового турнира FONBET Кубка России.
«Химки»: Кокарев, Степанов, Исаенко, Терехов, Волков, Голубович, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Панченко, Садыгов
Запасные: Обухов, Анджелкович, Чежия, Ориньо, Варатынов, Хосонов, Магомедов, Мирзов, Юсупов, Вера, Руденко, Заболотный.
«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Хотулев, Касимов, Столбов, Башич, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Саид.
Запасные: Кеняйкин, Гюрлюк, Михайлов, Куэро, Сыщенко, Юрин, Миллер, Марин, Сидоров, Прохин.
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