«Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Химки» — «Оренбург» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

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