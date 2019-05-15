Григорий Иванов: "ВАР – это отъем денег у населения"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о судействе ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России против "Арсенала" (2:2). Команда из Екатеринбурга вышла в финал по итогам двух встреч, победив в первой со счетом 1:0.

– Ваше негативное отношение к системе ВАР известно. Поменялось ли оно после сегодняшнего матча?

– Нисколько не поменялось. Никакого ВАРа и не надо, не надо нам был этот пенальти, который нам поставили. Играли бы все на все – и нормально. А то 60 минут мы оборонялись. Болельщики пришли футбол смотреть, а тут одна команда наседает, вторая обороняется. Футбола как такового не было, какой ВАР? Я не за такие пенальти, их нельзя ставить. Ни за что показали красную карточку нашему игроку. Игрок не получил никаких травм, да, ему наступили на ногу, но это чисто игровой момент. А он взял и нашего лидера Бикфалви удалил. Нельзя так, мы каждый момент должны смотреть. Один момент смотрел 4-5 минут, второй… Во что мы игру превратим? Я только за одно – видеоповторы, пересек ли мяч линию ворот. ВАР же не знаю, для чего. Отъем денег у населения, клубы должны заплатить денег, чтобы поставить систему. Я против.

– Вы против технологии или задержки игры?

– Футбол прекрасен ошибками судей, игроков. Судья ошибся, его накажут. Жили без ВАР, а сейчас зачем портить футбол?

– Будете подавать апелляцию на удаление Бикфалви?

– Да, конечно. Отправили Эрика в Москву, он завтра идет на КДК. Не дают такие удаления. Если хотим посмотреть хороший финал, должны играть сильнейшие. Люди хотят посмотреть на звезд, Бикфалви украшает наш футбол, он звезда. Ладно бы, он сломал кого. А никого не сломал, вся страна видела, мне 50 звонков – как нас так судят?

– Вы общались с арбитром Карасевым, главой судейства Егоровым – что они говорят?

– Это наш с ними разговор. Каждый видел, как он видел. Судьи такие люди, что у них свое зрение, другое, чем у нормальных людей. Проходил Виталий Мешков, он говорит – все на телевизоре видно, это чистая красная. Ну если за это давать красную, не знаю.

– Есть ли у вас среди руководителей клуба противники ВАР?

– Последнее совещание было – все руководители говорили, что все за ВАР. Когда узнали, сколько надо платить, их движение поутихло – кто будет платить? (Артем Агапов)​

Парфенов снова в финале. "Урал" выбил "Арсенал" из Кубка //

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