Гранат объяснил, почему у «Зенита» больше шансов пройти «Динамо» в Кубке России

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в матче с «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Жеребьевку не видел, только знаю пары. Очень серьезное противостояние в 1/4 финала, но все-таки в этой паре я назову фаворитом — «Зенит», потому что 1/4 состоит из одного матча. Тем более «Зенит» принимает «Динамо» дома», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 1/4 финала FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо». Матч пройдет 14-16 марта на «Газпром Арене».