Мостовой считает, что у «Акрона» нет шансов против «Локомотива» в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки матчей второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

По итогам жребия образовались следующие пары: «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо», «Акрон» — «Локомотив».

«Есть ли шансы у «Акрона» обыграть «Локомотив»? Да нет, конечно. Если «Локомотив» будет играть также, как он играл со «Спартаком», у «Акрона» нет шансов. Потому что железнодорожники и в первой игре не уступили, должны были вничью сыграть, гол не засчитали. И во второй игре с красно-белыми при счете 1:1 ничего не было понятно. Если бы не грубейшая ошибка Тикнизяна, то там ничего ясно еще не было», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.