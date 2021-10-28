Лантратов, Евгеньев и Чалов вошли в сборную тура БЕТСИТИ Кубка России
16:24
Названа символическая сборная третьего тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.
В сборную вошли:
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Хетаг Кочиев («Алания»), Чингиз Магомадов (КАМАЗ), Роман Евгеньев («Динамо»).
Полузащитники: Артур Галоян («Велес»), Василий Алейников («Кубань»), Илья Берковский («Нижний Новгород»), Никита Раздорских («Енисей»).
Нападающие: Амур Калмыков («Торпедо»), Федор Чалов (ЦСКА), Максим Лаук («Кубань»).
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 2 ноября.
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