Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Лантратов, Евгеньев и Чалов вошли в сборную тура БЕТСИТИ Кубка России

16:24
Теги:

Названа символическая сборная третьего тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

В сборную вошли:

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Хетаг Кочиев («Алания»), Чингиз Магомадов (КАМАЗ), Роман Евгеньев («Динамо»).

Полузащитники: Артур Галоян («Велес»), Василий Алейников («Кубань»), Илья Берковский («Нижний Новгород»), Никита Раздорских («Енисей»).

Нападающие: Амур Калмыков («Торпедо»), Федор Чалов (ЦСКА), Максим Лаук («Кубань»).

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 2 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также
Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест
Экс-глава МИД Австрии назвала виновных в энергетическом кризисе в Европе
0
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры