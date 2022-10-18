Гогниев остался недоволен результатом игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев оценил игру команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Я считаю итог незакономерным, на 21-й минуте должно было быть удаление, у человека нога «оторвана». Но мы владели инициативой, просто не получилось забить, такое психологическое состояние сегодня.

Результатом недовольны, но он придет. К этой игре готовились всего 17 человек, у всех есть определенные проблемы. Сказал ребятам большое спасибо. Впереди у нас две игры чемпионата, по этим играм будем смотреть, куда двигаться. Я думаю, что эти две игры выиграем", — цитирует Гогниева пресс-служба официального сайта клуба.

Также он объяснил выбор состава на матч с «Локомотивом».

«У меня все футболисты — игроки основного состава, сегодня дали молодым ребятам проявить себя. Другой вопрос, что на таком уровне тяжело играть. Некоторые вообще первый раз вышли в основном составе, и сразу на игру с «Локомотивом». Мы довольны отношением ребят. Забей мы на 90-й минуте, все было бы логично. Нам надо пройти это всем вместе, мы это все пройдем и будем двигаться только наверх», — добавил тренер «Химок».

На данный момент красно-черные занимают последнее место (1 очко) в своей группе. Московский клуб, набрав 8 очков, расположился на первой позиции.