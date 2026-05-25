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Глушаков рад победе «Спартака»: «Очередной титул, осчастливили болельщиков, разбили кубок — все по плану!»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Хороший матч получился. РФС классно организовал встречу, а болельщики создали огненную атмосферу. Игра была боевой. Я предполагал, что исход встречи решится в серии пенальти. Так и произошло. Рад за «Спартак», выиграли очередной титул, осчастливили болельщиков, разбили кубок — все по плану!» — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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Денис Глушаков
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ФК Спартак (Москва)
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