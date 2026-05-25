ДоброFON перечислил 8 млн рублей Фонду Хабенского на суперфинале FONBET Кубка России по футболу

Константин Хабенский и подопечный его фонда Алексей нанесли символический удар по мячу перед стартом суперфинала FONBET Кубка России по футболу, а лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин вручил благотворительный чек на 8 млн рублей учредителю фонда.

Сумма помощи сформировалась благодаря болельщикам. ДоброFON умножил на 100 число зрителей матча — всего суперфинал посетили 72 978 человек. Оставшуюся часть суммы помогли собрать болельщики на стенде программы, участвуя в благотворительных активностях.

Александр Овечкин.

Всего в рамках сотрудничества ДоброFON и Фонда Хабенского удалось собрать 11 млн 250 тысяч рублей. Эти средства помогают фонду продолжать работу по поддержке детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга.

Константин Хабенский.

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 300 социально значимых проектов и перечислено более 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

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