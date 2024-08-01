Маслов — об игре в полузащите: «Вышел делать то, что сказал тренер»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре в полузащите против «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Тренер просто выпустил, сказал сыграть в центре. Я постарался сделать.

— Разовая ли это акция?

— Думаю, рано говорить. Это вопрос к тренеру. Я просто вышел делать то, что сказал тренер. Вот и все.

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа в рамках 3-го тура чемпионата России. После 2 встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.