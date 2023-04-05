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Сегодня, 18:34

Главный врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев остался в запасе на матч с «Крыльями Советов»

Мария Гусева
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев остался в запасе на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов», а также о восстановлении полузащитника Кирилла Глебова.

«В игре против «Крыльев Советов» недоступны по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. - Акинфеев имеет некоторые проблемы со здоровьем, которые не в последнюю очередь связаны с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнет игру не в стартовом составе. Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена. Глебов в хорошем темпе восстанавливается. Тоже надеемся в ближайшее время порадовать болельщиков его возвращением в общую группу. Все остальные футболисты медицинских противопоказаний не имеют».

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:30 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью (2:2).

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12543
Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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