Семак: «Вендел не приехал в Ростов не потому, что он переживает. Ему не позволяет состояние здоровья»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел пропустил первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:0) по причине болезни, а не из-за морального состояния после инцидента в Воронеже.

«Конечно, вы знаете прекрасно, что латиноамериканские игроки — эмоциональные. Конечно, ему обидно очень, это безусловно. Не все могут сдержать свои эмоции. Конечно, он переживает, очень сильно переживает. Но еще раз хочу сказать: он не приехал не потому, что он переживает, а потому, что состояние здоровья ему не позволяет. Он заболел и не тренируется. Не смог сегодня приехать, к сожалению. Насколько серьезна его болезнь? Посмотрим. Пока не могу сказать, насколько серьезная. Это обычная ОРВИ или этого плана, скажем так, заболевание. Как быстро он восстановится, пока сложно сказать», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

В матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0), который прошел 8 марта в Воронеже, Вендел получил красную карточку за неприличный жест. Позднее в «Зените» заявили, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежского клуба. Согласно регламенту, хавбеку может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, Вендел пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».