Григорий Лепс исполнит гимн России на финале БЕТСИТИ Кубка России

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» откроет театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». Государственный гимн РФ исполнит народный артист России Григорий Лепс, сообщает сайт РФС.

«Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского Губернского театра.

В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдет под выступление Льва Лещенко.

МакSим и Люся Чеботина споют для болельщиков после финального свистка, пока поле будут готовить к церемонии награждения.

Предстоящий финал в «Лужниках» станет юбилейным, 30-м в истории розыгрышей БЕТСИТИ Кубка России. Финал турнира впервые за 15 лет пройдет на главном стадионе страны — «Лужники».