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Гогниев похвалил футболистов «Алании» за игру с «Динамо»

Георгий Скобликов
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев похвалил игру футболистов команды в матче полуфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Это было желание переломить, и мы бы переломили. Остались бы в равных составах, мы бы перестроились. Мы поменяли схему, перехватили инициативу. Второй гол психологически повлиял. Мы растем. Футболисты тренируются. Многие еще недавно играли во второй лиге. Бывают ошибки. Тяжело, когда ты работаешь на одних скоростях, потом менять скорость менять. Постепенно нам надо это делать. Ребята молодцы, работают над собой. Было мало стандартов, а те, которые были, были опасными. Хотелось выиграть, но не получилось», — заявил он.

«Динамо» обыграл «Аланию» со счетом 3:0 и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России, где встретится с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Команды сыграют 11 мая.

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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