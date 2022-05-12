Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Сразу говорил, что хочу видеть в финале «Спартак» и «Динамо». Почему? Потому что у нас в СССР, когда открывался чемпионат Советского Союза, всегда это происходило 2 мая в Лужниках. Понимаю, что финал будет проходить 29 мая, но это все-таки май. Это месяц победы над фашистами. Для меня как для человека, у которого на войне погибли близкие люди, очень хотелось бы, чтобы ту победу, которую одержал Советский Союз и сумел доказать, что мы сильнейшая страна, мы бы поддержали в конце мая прекрасной игрой. Ведь встретятся очень хорошие и перспективные команды. Не буду сравнивать их с «Зенитом», просто скажу, что для меня важно, чтобы «Спартак» выиграл. Я человек-профессионал, справедливый и знаю, что эти две команды покажут замечательный атакующий футбол. Народ будет доволен. Не знаю, кто выиграет, хотя хочу, чтобы это был «Спартак». Но этой игрой буду восхищаться и болеть за нее», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». В предыдущий раз команды встречались в финале Кубка в 1950 году — тогда «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка СССР со счетом 3:0