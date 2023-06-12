Гаджиев назвал две причины победы ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о справедливости исхода борьбы между московским ЦСКА и «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

«В целом впечатления от Суперфинала Кубка России остались хорошие. Игра соответствовала статусу решающего матча такого турнира. Сказать, что победа ЦСКА справедлива, это значит сказать, что армейцы однозначно должны были побеждать. Сказать, что итог несправедлив, это значит сказать, что обязательно выиграть должен был «Краснодар». Ни то, ни другое неправильно. Поэтому можно утверждать лишь, что ЦСКА победил потому, что лучше пробил пенальти и потому, что в его воротах стоял Акинфеев», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти армейцы оказались точнее — 6:5. Вратарь москвичей Игорь Акинфеев при этом отразил два одиннадцатиметровых.