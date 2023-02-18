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Сегодня, 16:28

Абаскаль оценил уровень готовности «Спартака» к матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

«Я доволен, на этот момент нам удалось избежать травм. Все прошло по тому плану, который мы задумывали. Сейчас продолжаем подготовку к первому официальному матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

Мы очень довольны той работой, которую проделали. Теперь остается только футбол. Постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали в этот период, принесла свои плоды.

Когда вернемся в Москву из Турции, у нас останутся буквально пару тренировок перед матчем с «Локомотивом». Они будут уже конкретные к этому матчу», — сказал Абаскаль клубному YouTube-каналу.

Первый четвертьфинальный матч соперников состоится в среду, 22 февраля, в 20.00 (мск).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cREyJOB2tFw
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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