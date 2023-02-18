Бышовец — о кубковом матче «Спартак» — «Локомотив»: «Качество поля будет играть важную роль»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от первого матча железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«У меня практически нет информации о «Локомотиве», за исключением голых статистических фактов. Я смотрел «Спартак», команда оставила очень хорошее впечатление и заслуженно победила в кубке, который проходил в ОАЭ. Абаскалю удалось создать рабочую атмосферу, объединить футболистов. Чувствуется, что обстановка внутри команды стала другой.

Матч «Зенита» показал, что ориентироваться на товарищеские матчи не надо. Возможно, природа внесет какие-то коррективы. Сегодня было минус 10, качество поля будет играть важную роль. В Москве болельщики и футболисты будут чувствовать себя дискомфортно на матче «Локомотив» — «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Первая игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начло матча — в 20.00 по московскому времени.