Александр Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере. Другого варианта я не вижу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что полуфинальный матч Кубка России против «Спартака» должен пройти в Санкт-Петербурге.

Вчера «СЭ» писал о сложившейся непростой ситуации в этом вопросе. После изменений формата Кубка России регламент турнира, похоже, забыли привести в соответствие. Сейчас в нем подробно описывается, как определяются хозяева полей в 1/16 и 1/8 финала. И точка. Помимо этого есть пункты о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей и/или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками соревнования».

— У вас есть уверенность, что в полуфинале Кубка России со «Спартаком» вы сыграете дома? Ведь в регламенте не прописано, кто должен быть хозяином встречи.

— Это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала, — говорит Медведев. — Но если следовать логике, то никакого другого варианта, как проведение матча в Санкт-Петербурге со «Спартаком», я не вижу. Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте.

— «Зенит» должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а «Спартак» — наоборот, на своим стадионе?

— Да, в том числе из-за этого.

— Но ведь «Спартак» может указать на отсутствие пункта в регламенте?

— А что, «Спартак» хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение. (Виталий Айрапетов)