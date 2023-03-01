Газизов прокомментировал слова Канчельскиса о том, что он хотел избить игроков «Уфы» за вылет из Кубка России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание бывшего тренера команды Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что руководитель башкирского клуба хотел избить битой своих игроков за вылет на ранней стадии Кубка России.

«Ну, я не знаю, верить его словам или нет. Извините, не буду комментировать. Ладно? Давайте не буду, ха-ха», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Канчельскис руководил «Уфой» с 2010 по 2012 год. Соглашение со специалистом было расторгнуто в одностороннем порядке за невыполнение задачи на сезон — выход в ФНЛ. Канчельскис также работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».