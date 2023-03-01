Защитник «Краснодара» Рамирес назвал главный итог матча с ЦСКА в Кубке России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что команда провела работу над ошибками перед ответным матчем с ЦСКА в FONBET Кубке России.

«Главное, что мы показали свою работу над ошибками, что мы хотим работать дальше. Это только начало второй части сезона. Скоро стартует чемпионат. И нам важно было добиться победы над ЦСКА», — приводит слова Рамиреса Metaratings.ru.

«Краснодар» переиграл ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. По сумме двух матчей в раунд полуфинала Пути РПЛ вышел московский клуб (3:1), а «быкам» предстоит сыграть с победителем четвертьфинала Пути регионов.

Пары сформируются 2 марта по итогам жеребьевки. Начало — в 14:30 по московскому времени.