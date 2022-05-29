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Сегодня, 19:39

Гендиректор «Спартака» рассказал, почему Зарема Салихова не посетила финальный матч БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не посетила финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Почему не было Заремы на матче? Зарема Равильевна сильно переживала. Решила остаться дома. Она сильно волновалась», — заявил Мележиков.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Зарема Салихова
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