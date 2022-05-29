Гендиректор «Спартака» рассказал, почему Зарема Салихова не посетила финальный матч БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не посетила финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Почему не было Заремы на матче? Зарема Равильевна сильно переживала. Решила остаться дома. Она сильно волновалась», — заявил Мележиков.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.