Мележиков: «Федун уходит? У нас нет такой информации»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1) прокомментировал информацию о возможном уходе владельца Леонида Федуна со своего поста.

«Федун уходит? У нас нет такой информации. Леонид Арнольдович наш акционер и продолжает управлять клубом. Сейчас он радовался кубку. Нам сейчас надо определиться с бюджетом. Мы проводим консультации и формируем бюджет», — рассказал «СЭ» Мележиков.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.