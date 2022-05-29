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Мележиков: «Федун уходит? У нас нет такой информации»

Евгений Мележиков прокомментировал будущее Леонида Федуна в «Спартаке»
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1) прокомментировал информацию о возможном уходе владельца Леонида Федуна со своего поста.

«Федун уходит? У нас нет такой информации. Леонид Арнольдович наш акционер и продолжает управлять клубом. Сейчас он радовался кубку. Нам сейчас надо определиться с бюджетом. Мы проводим консультации и формируем бюджет», — рассказал «СЭ» Мележиков.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Леонид Федун
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