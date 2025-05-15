Газзаев назвал заслуженным выход ЦСКА в суперфинал Кубка России: «Играли лучше и качественнее»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил выход армейцев в суперфинал FONBET Кубка России.

ЦСКА обыграл «Зенит» по сумме двух матчей (0:2; 2:0, пенальти — 4:3).

«ЦСКА играл лучше и качественнее. Было видно, что команда очень мобильна. По моментам у них было больше возможностей, чем у «Зенита». Если взять противостояние в целом, то ЦСКА смотрелся лучше и заслуженно добился выхода в финал», — сказал Газзаев «СЭ».

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».