Газон в Туле готов к матчу "Арсенал" - "Урал"

Пресс-служба "Арсенала" показала состояние газона перед ответным матчем 1/2 финала Олимп – Кубка России против "Урала". Игра начнется в 19:00 (мск).

– Все готово к решающему матчу за выход в финал ОЛИМП Кубка России "Арсенал" – "Урал". Газон отличный, погода хорошая – ждем бескомпромиссной игры! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Первый матч завершился минимальной победой "Урала".

Все готово к решающему матчу за выход в финал ОЛИМП Кубка России @pfc_arsenal vs @FCURAL. Газон отличный, погода хорошая – ждем бескомпромиссной игры! pic.twitter.com/krZbKSsdJC – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 15 мая 2019 г.

"Арсенал" – "Урал": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.00 (мск)