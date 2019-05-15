14:55 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

Газон в Туле готов к матчу "Арсенал" - "Урал"

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Пресс-служба "Арсенала" показала состояние газона перед ответным матчем 1/2 финала Олимп – Кубка России против "Урала". Игра начнется в 19:00 (мск).

– Все готово к решающему матчу за выход в финал ОЛИМП Кубка России "Арсенал" – "Урал". Газон отличный, погода хорошая – ждем бескомпромиссной игры! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Первый матч завершился минимальной победой "Урала".

"Арсенал" – "Урал": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.00 (мск)

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/petuhov-v-baryse-na-2-goda/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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