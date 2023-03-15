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Сегодня, 20:47

Гарре: «Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих»

Виталий Косик
Корреспондент
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Аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:2).

— Мне приходилось больше играть в защите. С первого дня в команде делаю все, чтобы ей помочь.

— Отменили очень красивый гол Бейла. Как можете прокомментировать этот гол?

— Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих. Но к системе, которая есть в футболе, нужно адаптироваться.

— Как привыкли к погодным условиям?

— С каждым разом я чувствую себя лучше. Конечно, нужно прибавлять. Я делаю все, чтобы играть наилучшим образом.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Бенхамин Гарре
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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