Гарре: «Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих»

Аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:2).

— Мне приходилось больше играть в защите. С первого дня в команде делаю все, чтобы ей помочь.

— Отменили очень красивый гол Бейла. Как можете прокомментировать этот гол?

— Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих. Но к системе, которая есть в футболе, нужно адаптироваться.

— Как привыкли к погодным условиям?

— С каждым разом я чувствую себя лучше. Конечно, нужно прибавлять. Я делаю все, чтобы играть наилучшим образом.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.